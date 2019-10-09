Эксперт оценил ситуацию с контрактом «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Ведущий аналитик Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что он не видит смысла в продлении газового контракта с «Газпромом» на действующих условиях.
Эксперт оценил ситуацию с контрактом «Газпрома» и «Нафтогаза»
  • РИА Новости

По словам Юшкова, сложно будет представить, что «Нафтогаз» станет работать по договору, предложенному Стокгольмским арбитражем.

Как отметил эксперт, выполнять такие условия соглашения «Нафтогаз» не хочет. Кроме того, на Украине началась реформа газотранспортной системы, управлять которой будет отдельная компания, напомнил он.

«Эта компания будет подчиняться и принадлежать Минфину Украины. Поэтому при чём тут вообще «Нафтогаз»? Он не может выставлять условия или требования. Здесь будут совершенно другие люди и другая компания, которая должна заниматься транзитом газа через Украину», — пояснил Юшков.

Ранее Коболев заявил, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Президент Союза нефтегазопромышленников России, зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину.

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