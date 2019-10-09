Эксперт прокомментировал прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики

Экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2020 году до 2,5% на фоне ослабления торговых и инвестиционных показателей.

«Всемирный банк лишь констатировал то, о чём последние месяцы говорят все мировые аналитические агентства. Все тенденции говорят о том, что темпы роста во всём мире будут снижаться — уменьшаются объёмы инвестиций и товарооборота», — заявил он.

По его словам, помимо торговых противостояний и обложения пошлинами сотен групп товаров, необходимо помнить и о цикличности экономики, которая показывает: ничто не растёт и не падает вечно.

Как пояснил Шабанов, идёт смена очередного цикла.

«Международный институт лишь показывает характеристики спада, что позволит предположить варианты развития событий», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики России до 1% с 1,2% в 2019 году.