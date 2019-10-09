Эксперт прокомментировал прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики
- Reuters
«Всемирный банк лишь констатировал то, о чём последние месяцы говорят все мировые аналитические агентства. Все тенденции говорят о том, что темпы роста во всём мире будут снижаться — уменьшаются объёмы инвестиций и товарооборота», — заявил он.
По его словам, помимо торговых противостояний и обложения пошлинами сотен групп товаров, необходимо помнить и о цикличности экономики, которая показывает: ничто не растёт и не падает вечно.
Как пояснил Шабанов, идёт смена очередного цикла.
«Международный институт лишь показывает характеристики спада, что позволит предположить варианты развития событий», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики России до 1% с 1,2% в 2019 году.