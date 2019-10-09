Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики
- Reuters
«Ожидается, что рост замедлится до 2,5% в текущем году на фоне более слабых, чем ожидалось, показателей по торговле и инвестициям», — приводит РИА Новости сообщение.
Кроме того, Всемирный банк понизил прогнозы роста экономик США, Евросоюза и КНР.
По сравнению с июньским прогнозом, аналитики снизили рост экономики США до 2,3% с 2,5%. Рост экономических показателей еврозоны замедлится на 0,1% с 1,2%.
Согласно прогнозам Всемирного банка, рост экономики Китая понижен на 0,1% с 6,2%.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики России до 1% с 1,2% в 2019 году.