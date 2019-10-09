Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

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Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2020 году до 2,5% на фоне ослабления торговых и инвестиционных показателей. Об этом говорится в докладе института развития.
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики
  • Reuters

«Ожидается, что рост замедлится до 2,5% в текущем году на фоне более слабых, чем ожидалось, показателей по торговле и инвестициям», — приводит РИА Новости сообщение.

Кроме того, Всемирный банк понизил прогнозы роста экономик США, Евросоюза и КНР.

По сравнению с июньским прогнозом, аналитики снизили рост экономики США до 2,3% с 2,5%. Рост экономических показателей еврозоны замедлится на 0,1% с 1,2%. 

Согласно прогнозам Всемирного банка, рост экономики Китая понижен на 0,1% с 6,2%.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики России до 1% с 1,2% в 2019 году.

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