Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2020 году до 2,5% на фоне ослабления торговых и инвестиционных показателей. Об этом говорится в докладе института развития.

«Ожидается, что рост замедлится до 2,5% в текущем году на фоне более слабых, чем ожидалось, показателей по торговле и инвестициям», — приводит РИА Новости сообщение.

Кроме того, Всемирный банк понизил прогнозы роста экономик США, Евросоюза и КНР.

По сравнению с июньским прогнозом, аналитики снизили рост экономики США до 2,3% с 2,5%. Рост экономических показателей еврозоны замедлится на 0,1% с 1,2%.

Согласно прогнозам Всемирного банка, рост экономики Китая понижен на 0,1% с 6,2%.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики России до 1% с 1,2% в 2019 году.