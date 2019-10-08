Эксперт прокомментировал подписание Россией и Турцией соглашения о расчётах в нацвалютах

Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал подписание Россией и Турцией соглашения о расчётах в национальных валютах.

По его словам, Анкара входит в пятёрку крупнейших внешнеторговых партнёров Москвы.

«Так что переход на расчёты в нацвалютах — шаг предсказуемый и естественный. Это и удешевление самих расчётных операций за счёт формирования стоимости сделок через кросс-курсы валютного обмена, и повышение авторитета обеих валют», — заявил он.

Кроме того, отметил Хохрин, это и снижение расчётного риска.

Со своей стороны, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с Nation News выразил мнение, что подписание соглашения даст валютам меньшую привязку к доллару, меньшую зависимость от него экономик двух стран.

«Возможно, в ряде случаев это также повлияет на рост товарооборота, потому что страны будут заинтересованы в том, чтобы более активно циркулировали их валюты», — полагает он.

Ранее сообщалось, что сделка предусматривает дальнейшее расширение инфраструктуры приёма карт «Мир» на территории Турции и подключение банков и компаний к российскому аналогу SWIFT.