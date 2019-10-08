Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.

«Перспективы российской валюты выглядят неплохо, и как минимум потенциал её падения ограничен, учитывая высокую вероятность применения дальнейших мер смягчения ФРС, которые будут снижать привлекательность доллара», — заявил он.

Кроме того, отметил эксперт, спрос на облигации федерального займа по-прежнему высокий, что подтверждает индекс гособлигаций RGBI.

Тимофеев напомнил и о том, что во второй половине каждого месяца рубль поддерживает налоговый период.

Он добавил, что свою роль может сыграть исход предстоящих переговоров США и Китая, которые пройдут 10—11 октября.

«Заключения полномасштабной сделки сейчас, безусловно, никто не ожидает, так что даже небольшого прогресса в отношениях Пекина и Вашингтона будет достаточно, чтобы приободрить высокодоходные активы», — пояснил он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН прокомментировал утверждение аналитиков нидерландского Rabobank о том, что курс рубля в ближайшие недели может оказаться под давлением из-за так называемого креста смерти. Этот термин используется для биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней.