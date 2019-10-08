В Подмосковье завершили уборку зерновых и зернобобовых культур
- РИА Новости
«Мы были уверены, что неблагоприятные погодные условия начала и середины лета скажутся на объёмах урожая зерновых в этом году и он уменьшится по сравнению с предшествующим сезоном. Но потом погода помогла аграриям, в итоге в регионе собрано гораздо больше, чем предполагали», — заявил он.
По его словам, собрано 408,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 27,6 центнера с гектара.
В работах участвовали около 400 уборочных комбайнов и более 220 сушилок.
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