В Подмосковье завершили уборку зерновых и зернобобовых культур

В Московской области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

«Мы были уверены, что неблагоприятные погодные условия начала и середины лета скажутся на объёмах урожая зерновых в этом году и он уменьшится по сравнению с предшествующим сезоном. Но потом погода помогла аграриям, в итоге в регионе собрано гораздо больше, чем предполагали», — заявил он.

По его словам, собрано 408,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 27,6 центнера с гектара.

В работах участвовали около 400 уборочных комбайнов и более 220 сушилок.

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