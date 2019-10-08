В Татарстане направят 2 млрд рублей на поддержку МСБ в 2020 году
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время», об этом заявил министр экономики региона Фарид Абдулганиев на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
«С появлением этого нацпроекта сумма поддержки по линии федерального центра существенно выросла. Если в прошлом году у нас было 70 млн рублей, то в этом году 1,550 млрд рублей», — отметил он.
Ранее Newinform сообщал, что власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.