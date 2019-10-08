Городской проект «Дни московской конкуренции» начнётся в конце октября, сообщает НСН.

Организатор — департамент по конкурентной политике.

Откроется программа 22 октября стартовой конференцией «Конкуренция: рынки, цифры, люди». Её участниками станут представители федеральных и столичных органов власти, игроки рынка, эксперты.

Они обсудят эффективность мер, направленных на развитие конкуренции и поддержку предпринимательства, а также программы по повышению качества управления закупочной деятельностью и увеличению присутствия представителей малого бизнеса в сфере контрактных отношений.

«Столицa готовa делиться нaкопленным опытом по развитию конкуренции, внедрению инструментов для улучшения бизнес-климaтa, привлечению инвестиций. Вaжно отметить, что проект нaцелен нa диaлог, aдaптaцию эффективных бизнес-прaктик под реaльные зaдaчи», — заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Ранее Newinform сообщал, что власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.