«Дни московской конкуренции» начнутся в конце октября

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Городской проект «Дни московской конкуренции» начнётся в конце октября, сообщает НСН.
«Дни московской конкуренции» начнутся в конце октября
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Организатор — департамент по конкурентной политике.

Откроется программа 22 октября стартовой конференцией «Конкуренция: рынки, цифры, люди». Её участниками станут представители федеральных и столичных органов власти, игроки рынка, эксперты.

Они обсудят эффективность мер, направленных на развитие конкуренции и поддержку предпринимательства, а также программы по повышению качества управления закупочной деятельностью и увеличению присутствия представителей малого бизнеса в сфере контрактных отношений.

«Столицa готовa делиться нaкопленным опытом по развитию конкуренции, внедрению инструментов для улучшения бизнес-климaтa, привлечению инвестиций. Вaжно отметить, что проект нaцелен нa диaлог, aдaптaцию эффективных бизнес-прaктик под реaльные зaдaчи», — заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Ранее Newinform сообщал, что власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.

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