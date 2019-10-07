ОПЕК: мир не откажется от нефти в рамках борьбы с изменением климата

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что не верит в то, что мир откажется от использования нефти и газа в рамках борьбы с изменением климата.

«Нефтяная промышленность должна стать частью решения проблемы изменения климата. Перед нами стоит проблема увеличения выбросов углерода в результате различных видов промышленной деятельности, а не только нефти или газа... Мир и впредь будет нуждаться во всех источниках энергии», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в ОПЕК прогнозируют, что потребление нефти до 2040 года в мире вырастет на 33%, или на 14 млн баррелей в сутки, что приведёт к потреблению почти 112 млн баррелей нефти в сутки.

«Спрос уже сейчас пересекает отметку 100 млн баррелей. Ни один источник энергии не способен удовлетворить его в одиночку, не говоря уже о будущем», — указал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.

24 сентября Пятый канал сообщал, что в Петрозаводске открылся международный кинофестиваль «Баренц Экологический Фильм». В его конкурсную программу вошли 30 лент об изменении климата, малых народах и скрытых возможностях подводного мира.