Эксперт прокомментировал позицию Польши по российскому газу

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Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Эксперт прокомментировал позицию Польши по российскому газу
  • AFP

Как считает Гривач, Варшава пытается получить от Евросоюза средства на развитие собственной газотранспортной инфраструктуры.

Одной из альтернатив российскому газу считается строительство газопровода Baltic Pipe, который позволит транспортировать природный газ из Норвегии через Данию в Польшу.

«За счёт ввода этой инфраструктуры они хотят иметь возможность торговаться с Россией по условиям поставок. Но если вырастет объём потребления, российский газ придётся покупать у «Газпрома» или у европейских трейдеров, которые будут покупать его у «Газпрома», — пояснил эксперт.

Со своей стороны, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН отметил, что, по мнению Польши, Россия мало им платит за транзит газа.

«Поляки требуют сделать высокую ставку за поставки газа, т.е. газ дорогой, а транзит через Польшу дешёвый. Поэтому они хотят, чтобы цены на транзит им подняли, а газ продавали дешевле. В рамках этого они и говорят, что будут покупать газ у других, несмотря на то что там дороже», — сказал эксперт.

Как считает Правосудов, какое-то компромиссное соглашение будет найдено.

Ранее в Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу.

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