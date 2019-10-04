Райффайзенбанк закроет отделения в пяти российских городах

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Райффайзенбанк закроет отделения в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи, обслуживание клиентов там перейдёт на цифровой формат, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти российских городах
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как отмечается, выбор населённых пунктов обусловлен данными по востребованности отделений, а также предыдущим успехом запуска цифровой модели более чем в 100 городах.

«В Кирове, Саранске, Курске и Сочи переход на такой формат был успешно протестирован ещё в 2018 году», — проинформировали в банке.

Также реорганизация коснётся 39 отделений в городах с наибольшей розничной сетью, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и других.

Ожидается, что к концу первого квартала 2020 года сеть отделений банка составит более 130 офисов в 44 российских городах.

Ранее Райффайзенбанк вошёл в тройку самых надёжных банков в России по версии журнала Forbes.

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