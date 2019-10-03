В Якутии рассказали о планах по наращиванию объёмов добычи угля

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Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о планах по наращиванию объёмов добычи угля, сообщает kp.ru.
В Якутии рассказали о планах по наращиванию объёмов добычи угля
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Выступая на панельной сессии в рамках Российской энергетической недели, он заявил, что объёмы запасов угля на Дальнем Востоке достигают 35 млрд тонн, в том числе в Якутии — 15 млрд.

Прогнозный потенциал угольных месторождений по Дальнему Востоку оценивается в 1 трлн тонн, из них 90% отводится угольным бассейнам в республике.

«Это абсолютно рекордные показатели для нашего региона за всю историю существования угольной промышленности», — сказал Николаев.

По его словам, в ближайшие 15 лет объём добычи угля на Дальнем Востоке увеличится почти в два раза и превысит 150 млн тонн.

«По Якутии к 2030—2035 году мы сможем выйти на объёмы добычи угля в 50 млн тонн, а к 2023 году мы рассчитываем выйти на 30 млн тонн», — сообщил он.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор оценил роль Тюменского нефтегазового форума в развитии региона.

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