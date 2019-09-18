Власти Тюменской области оценили роль нефтегазового форума в развитии региона

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Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил роль Тюменского нефтегазового форума в развитии региона, сообщает kp.ru.
Власти Тюменской области оценили роль нефтегазового форума в развитии региона
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«В целом за последние 10 лет объём инвестиций в Тюменской области вырос в 2,7 раза», — сказал он.

Регион регулярно попадает в лидеры национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

По словам губернатора, область занимает второе место по темпу роста промышленного производства.

Инвестиции в основной капитал в 2018 году достигли 380 млрд рублей, что на 21% превышает показатель 2017-го.

Ранее URA.RU сообщало, что участники Тюменского нефтегазового форума прокомментировали предложение ввести четырёхдневную рабочую неделю.

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