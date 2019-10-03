В Удмуртии направили более миллиарда рублей на реализацию проектов экономического блока

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В Удмуртии выделили более миллиарда рублей на реализацию проектов экономического блока.
В Удмуртии направили более миллиарда рублей на реализацию проектов экономического блока
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Средства направили на 12 региональных проектов, входящих в нацпроекты. В регионе уже внедрили акселерационные программы для малого и среднего бизнеса, завершили обучение двух потоков «Бизнес-акселератора».

24 предприятия приняли участие в двух потоках экспортного акселератора. Также состоялось обучение по программе сельскохозяйственного акселератора «Я — фермер».

Проведён конкурс на предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Всего Удмуртия работает по 52 региональным проектам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что бюджет Московской области на 2019 год вырос на 27,9 млрд рублей.

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