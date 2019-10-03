Эксперт дал прогноз по курсу рубля на октябрь

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Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу рубля на октябрь.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на октябрь
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Курс рубля на октябрь видится стабильным», — заявил он.

По его мнению, потенциал ослабления национальной валюты если и не исчерпан полностью, то ограничен.

Как считает Хохрин, 60—65 рублей за доллар, 67—72 рубля за евро — долгосрочная перспектива.

«Достаточная стабильность рубля в октябре тоже наиболее вероятна. А до окончания нынешнего года, скорее всего, рубль будет, пускай в рваном режиме, но продолжать своё постепенное укрепление», — добавил эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил перспективы международных расчётов в долларах.

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