Эксперт дал прогноз по курсу рубля на октябрь
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- РИА Новости
«Курс рубля на октябрь видится стабильным», — заявил он.
По его мнению, потенциал ослабления национальной валюты если и не исчерпан полностью, то ограничен.
Как считает Хохрин, 60—65 рублей за доллар, 67—72 рубля за евро — долгосрочная перспектива.
«Достаточная стабильность рубля в октябре тоже наиболее вероятна. А до окончания нынешнего года, скорее всего, рубль будет, пускай в рваном режиме, но продолжать своё постепенное укрепление», — добавил эксперт.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил перспективы международных расчётов в долларах.