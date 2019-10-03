BCG рассказала о «русском чуде» в сфере карточных платежей

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Число безналичных карточных транзакций в России в период с 2010 по 2018 год увеличилось в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека, пишет РБК со ссылкой на международную консалтинговую компанию The Boston Consulting Group (BCG).
BCG рассказала о «русском чуде» в сфере карточных платежей
  • Pixabay

По прогнозу аналитиков, вплоть до 2028 года объём выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% ежегодно, при этом в восточноевропейской зоне рост составит 7,4%.

«Россия подпитывает большую часть этого расширения. Сочетание дешёвого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе.

Отмечается, что последние восемь лет объём платежей в стране рос в среднем на 22,1%, теперь рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать другие страны из исследования.

Эксперты также называют Россию лидером в Европе по объёму операций с использованием цифровых кошельков и в мире — по числу защищённых токенизированных транзакций.

Ранее «Известия» писали, что крупные российские банки начали внедрять новый способ платежей — использование смартфона или планшета в качестве POS-терминала.

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