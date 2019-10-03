BCG рассказала о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Число безналичных карточных транзакций в России в период с 2010 по 2018 год увеличилось в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека, пишет РБК со ссылкой на международную консалтинговую компанию The Boston Consulting Group (BCG).

По прогнозу аналитиков, вплоть до 2028 года объём выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% ежегодно, при этом в восточноевропейской зоне рост составит 7,4%.

«Россия подпитывает большую часть этого расширения. Сочетание дешёвого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе.

Отмечается, что последние восемь лет объём платежей в стране рос в среднем на 22,1%, теперь рост сократится до 11,8%, однако и после этого Россия будет опережать другие страны из исследования.

Эксперты также называют Россию лидером в Европе по объёму операций с использованием цифровых кошельков и в мире — по числу защищённых токенизированных транзакций.



Ранее «Известия» писали, что крупные российские банки начали внедрять новый способ платежей — использование смартфона или планшета в качестве POS-терминала.