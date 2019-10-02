Эксперт оценил динамику курса рубля к доллару

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич в беседе с «Российской газетой» оценил динамику курса рубля к доллару.

«Доллар продолжает ползти вверх в парах со всеми валютами, в том числе российской. Одной из причин ослабления рубля стоит назвать падение нефти. Brent полностью отыграла скачок котировок середины месяца после атаки на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии», — заявил он.

По его словам, снижение котировок усиливала информация о полном восстановлении потенциала добычи и выходе на расчётную стоимость уже в конце сентября.

В то же время, отметил эксперт, нужно понимать, что геополитическая ситуация остаётся напряжённой, и в текущих котировках по-прежнему заложена премия за риски по Brent.

Как отметил Купцикевич, такие валюты, как российский рубль, южноафриканский ранд и турецкая лира, ослабляются по отношению к американскому доллару вторую неделю подряд.

«Зачастую инвесторы переходят в доллары, опасаясь рыночной турбулентности, и предпочитают доходности ликвидность, то есть способность быстро выйти из бумаг без значимых потерь. Сейчас похоже, что это стремление может оказаться главной темой наступающего квартала, почти так же, как это было годом ранее», — заключил он.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова профессор доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.