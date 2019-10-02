В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть

Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков дал прогноз по ценам на нефть на оставшиеся месяцы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в компании ожидают сохранения цены на нефть в текущем диапазоне — от $50 до $60 за баррель по основным маркам.

«До конца года, я думаю, что, наверное, будет... в текущем диапазоне», — сказал Дюков, уточнив, что речь идёт о диапазоне $50—60 за баррель.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в кулуарах Российской энергетической недели.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.