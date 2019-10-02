В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть
- Reuters
По его словам, в компании ожидают сохранения цены на нефть в текущем диапазоне — от $50 до $60 за баррель по основным маркам.
«До конца года, я думаю, что, наверное, будет... в текущем диапазоне», — сказал Дюков, уточнив, что речь идёт о диапазоне $50—60 за баррель.
Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в кулуарах Российской энергетической недели.
Ранее ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.