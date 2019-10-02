Ярославские предприниматели представили проекты, претендующие на поддержку Корпорации МСП

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Ярославские предприниматели представили пять проектов, претендующих на поддержку Корпорации МСП, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на организацию.
Ярославские предприниматели представили проекты, претендующие на поддержку Корпорации МСП
  • РИА Новости

Общий объём инвестиций составляет около 365 млн рублей. Предполагается создание 70 рабочих мест.

В ходе стратегической сессии корпорации также состоялась презентация портала Бизнес-навигатора МСП.

«Экономика Ярославской области диверсифицирована. Здесь традиционно развиты энергетика, машиностроение, металлургия — это отрасли-локомотивы, которые дают толчок для реализации проектов МСП самых разных направлений», — заявил гендиректор корпорации Александр Браверман.

Ещё одним важным моментом он назвал то, что Ярославль входит в Золотое кольцо, то есть там благоприятные условия для развития туризма.

Со своей стороны, губернатор Дмитрий Миронов рассказал, что в регионе в малом и среднем бизнесе работают 150 тыс. человек (20% занятого населения).

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.

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