Ярославские предприниматели представили проекты, претендующие на поддержку Корпорации МСП

Ярославские предприниматели представили пять проектов, претендующих на поддержку Корпорации МСП, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на организацию.

Общий объём инвестиций составляет около 365 млн рублей. Предполагается создание 70 рабочих мест.

В ходе стратегической сессии корпорации также состоялась презентация портала Бизнес-навигатора МСП.

«Экономика Ярославской области диверсифицирована. Здесь традиционно развиты энергетика, машиностроение, металлургия — это отрасли-локомотивы, которые дают толчок для реализации проектов МСП самых разных направлений», — заявил гендиректор корпорации Александр Браверман.

Ещё одним важным моментом он назвал то, что Ярославль входит в Золотое кольцо, то есть там благоприятные условия для развития туризма.

Со своей стороны, губернатор Дмитрий Миронов рассказал, что в регионе в малом и среднем бизнесе работают 150 тыс. человек (20% занятого населения).

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.