Эксперт оценил ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2».

«Причина задержки действительно исключительно политическая. Мы помним, как ещё два года назад США давили на датчан и пытались остановить проект чужими руками. Но сейчас они понимают, что прямые санкции против проекта вводить уже поздно, так как все участки, кроме датского, построены», — заявил он.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что всё равно рано или поздно разрешение получит, а «Газпром» даёт понять, что даже отказ Копенгагена выдать разрешение на строительство не приведёт к остановке проекта.

Ранее в Минэнерго заявили, что рассчитывают на сохранение маршрута «Северного потока — 2».

В августе политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».