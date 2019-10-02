Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке

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Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке
  • Reuters

«Мы готовы конкурировать с поставками газа из других регионов, в том числе с СПГ из Соединённых Штатов Америки. У нас есть конкурентные преимущества, огромная ресурсная база... развитая инфраструктура», — сказал Новак.

Ещё одним моментом министр назвал «себестоимость добычи, которая одна из самых низких в мире».

«Это те конкурентные преимущества, которые мы видим. И мы с уверенностью смотрим в будущее, если говорить о свободной конкуренции, если не будет каких-то протекционистских мер, санкционных мер, то есть той самой «газовой дубинки», которую почему-то раньше всё время к нам применяли, а мы, наоборот, говорили о конкуренции», — добавил он.

Как подчеркнул Новак, в настоящее время наблюдается «газовая дубинка» из-за океана в большей степени.

Ранее Новак в интервью RT подчёркивал, что Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт СПГ, однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции

Как указывал министр, Москва рассчитывает на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов из России, в том числе к «Северному потоку — 2».

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