Новак рассказал о дополнительных доходах бюджета России от ОПЕК+

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российский бюджет в 2019 году получит дополнительный доход в размере примерно 2 трлн рублей благодаря сделке ОПЕК+.
Новак рассказал о дополнительных доходах бюджета России от ОПЕК+
  • © РИА Новости

Об этом он написал в статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».

«В июле 2019 года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года. В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 трлн рублей», — цитирует материал РИА Новости.

Вместе с тем глава энергетического ведомства подчеркнул, что ограничение добычи не является постоянным и будет использоваться лишь тогда, когда это «необходимо России».

Ранее Новак заявил, что российская сторона снизит добычу нефти в сентябре, чтобы выполнить свою квоту ОПЕК+.

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.

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