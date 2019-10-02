Новак рассказал о дополнительных доходах бюджета России от ОПЕК+
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Об этом он написал в статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».
«В июле 2019 года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года. В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 трлн рублей», — цитирует материал РИА Новости.
Вместе с тем глава энергетического ведомства подчеркнул, что ограничение добычи не является постоянным и будет использоваться лишь тогда, когда это «необходимо России».
Ранее Новак заявил, что российская сторона снизит добычу нефти в сентябре, чтобы выполнить свою квоту ОПЕК+.
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