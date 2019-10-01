В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал изменение правил выдачи кредитов банками и микрофинансовыми организациями.

«После принятия этих мер необеспеченное кредитование начнёт постепенно тормозиться, и в результате темпы роста необеспеченного потребительского кредитования от нынешних показателей больше 20% снизятся до уровня 12—15% уже в следующем году», — заявил он.

По его словам, «пузыря» на рынке потребкредитования нет, но риски есть всегда.

Как пояснил депутат, пока они купируются тем, что банки чувствуют границы платёжеспособности граждан и начинают более аккуратно выдавать подобные займы.

«Да и сами заёмщики, имея ограниченную платёжеспособность ввиду слабого роста или отсутствия роста реальных доходов, предъявляют меньший спрос на такие кредиты», — добавил Аксаков.

Ранее Банк России обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать для заёмщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита на сумму от 10 тыс. рублей.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с Nation News прокомментировал возможную передачу данных о доходах россиян в бюро кредитных историй (БКИ).