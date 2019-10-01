В Оренбургской области засеяли 800 тысяч гектаров озимых зерновых культур

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В 2019 году в Оренбургской области засеяли 800 тыс. га озимых зерновых культур, сообщает RIA56.
В Оренбургской области засеяли 800 тысяч гектаров озимых зерновых культур
  • РИА Новости

Например, полностью запланированные объёмы посевов выполнили в Адамовском, Акбулакском, Александровском, Беляевском, Бугурусланском, Бузулукском, Красногвардейском, Илекском районах.

Такие же показатели продемонстрировали в Новоорском, Октябрьском, Оренбургском, Пономарёвском, Саракташском, Тоцком районах, в Оренбурге, а также в Гайском, Соль-Илецком и Сорочинском городских округах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделили около 370 млн рублей на поддержку аграриев.

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