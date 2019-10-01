Эксперт рассказал о мошеннических звонках клиентам банков

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Коммерческий директор компании по информационной безопасности «Инфосекьюрити» ГК Softline Александр Дворянский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о мошеннических звонках клиентам банков.
Эксперт рассказал о мошеннических звонках клиентам банков
  • globallookpress.com

«Для того чтобы ввести жертву в заблуждение, злоумышленники используют телефонные номера, похожие на номера горячих линий банков», — заявил он.

По его словам, для этого мошенники или подбирают подходящий по набору цифр незанятый номер из базы общедоступных, или используют сервисы IP-телефонии и технологии подмены номеров абонентов.

Как отметил Дворянский, если поступает звонок, в ходе которого просят продиктовать любые личные данные или подключить какую-либо программу, самым лучшим решением будет повесить трубку и самостоятельно перезвонить в банк, причём по номеру, который указан на обороте карты.

Ранее заместитель председателя Центрального банка Дмитрий Скобелкин в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков.

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