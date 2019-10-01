Генсек ОПЕК рассказал о работе по обеспечению устойчивости нефтяного рынка

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо рассказал о работе по обеспечению устойчивости нефтяного рынка, сообщает kp.ru.

«Мы все вместе, включая Россию, провели большую работу, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость нефтяного рынка. Мы всегда боролись за то, чтобы изолировать цену на нефть от геополитической конъюнктуры», — заявил он в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, это в интересах всех стран. Как отметил Баркиндо, доступ к энергоносителям — неотъемлемое право всех народов, что указано в Целях устойчивого развития ООН.

Ранее Баркиндо заявил, что ситуация с ценами на нефть после нападения на объекты в Саудовской Аравии стабилизировалась.

Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.