Новак и Шефчович обсудили реформу украинского рынка газа
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, обсуждалась дата планируемой новой трёхсторонней встречи в формате Россия — Украина — ЕС.
Новак добавил, что обсуждалась также «необходимость ещё раз изучить те документы, которые принимает украинская сторона в качестве законодательства, чтобы соответствовать европейским требованиям».
26 сентября глава Минэнерго России и зампред ЕК провели телефонный разговор.
19 сентября в Брюсселе прошли переговоры России, Украины и ЕС по газу.