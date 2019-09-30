СМИ: Банки в России начали внедрять новый способ платежей

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Крупные банки в России начали внедрять новый способ платежей — использование смартфона или планшета в качестве POS-терминала, сообщает газета «Известия».
СМИ: Банки в России начали внедрять новый способ платежей
  • Reuters

В ближайшее время такой инструмент предложат «Открытие», Райффайзенбанк и «Тинькофф», заявили представители этих кредитных организаций.

Сбербанк запустил такой сервис совместно с MasterCard в декабре 2018 года. Как пояснил топ-менеджер платёжной системы Михаил Федосеев, это был первый подобный проект в России, и компания ведёт активную работу с российскими банками, чтобы услуга стала широко доступна.

На вопрос о планах создать аналогичный продукт с Visa или «Мир» представитель Сбербанка заявил, что в настоящее время «проводится оптимизация технологии и рассматриваются варианты для дальнейшего внедрения».

В сентябре о начале тестирования такой технологии сообщили Промсвязьбанк и ВТБ. Госбанк вывел продукт в партнёрстве с Visa, но у него уже есть технические решения для сотрудничества с MasterCard и «Мир», уточнил вице-президент кредитной организации Алексей Киричек. Он добавил, что после завершения всех процедур сертификации их запустят.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал идею внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях, для борьбы с мошенниками.

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