В Совфеде прокомментировали идею блокировать банковские карты при подозрительном платеже
- РИА Новости
«В обществе есть два вектора. Первый направлен на сохранение безопасности и предотвращение преступлений. И второй — на создание благоприятных условий жизни для людей», — заявил сенатор.
По его словам, вопрос в том, насколько реальные механизмы обеспечения такой безопасности существуют.
Как отметил Калашников, странно, что блокируется не сама сумма, кажущаяся сомнительной, а вся карта.
Ранее председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН оценил предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже.