В Совфеде прокомментировали идею блокировать банковские карты при подозрительном платеже

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал идею внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях, для борьбы с мошенниками.

«В обществе есть два вектора. Первый направлен на сохранение безопасности и предотвращение преступлений. И второй — на создание благоприятных условий жизни для людей», — заявил сенатор.

По его словам, вопрос в том, насколько реальные механизмы обеспечения такой безопасности существуют.

Как отметил Калашников, странно, что блокируется не сама сумма, кажущаяся сомнительной, а вся карта.

Ранее председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН оценил предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже.