В Кирове прошёл круглый стол о развитии бизнеса с КНР

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В Кирове состоялся круглый стол, посвящённый вопросам развития бизнеса между предпринимателями из Кировской области и КНР. Об этом сообщает kp.ru.
В Кирове прошёл круглый стол о развитии бизнеса с КНР
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Со стороны российского региона в мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Лариса Агалакова, директор областного Центра поддержки экспорта Мария Зеленцова, бизнесмены, работающие в сферах деревообработки и производства пищевой продукции.

Китай представляли представители фонда международных исследований, а также организаций, занимающихся оптовой доставкой продукции всех видов в КНР.

«Сотрудничество между Кировской областью и Китайской Народной Республикой имеет уже определённую историю и продолжает развиваться», — заявила Агалакова.

Она выразила уверенность, что встреча позволит установить новые и укрепить уже существующие деловые контакты.

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