Корпорация МСП и Российско-кыргызский фонд развития договорились о сотрудничестве

Короткая ссылка
Корпорация МСП и Российско-кыргызский фонд развития заключили меморандум о взаимопонимании, передаёт «Газета.Ru».
Корпорация МСП и Российско-кыргызский фонд развития договорились о сотрудничестве
  • РИА Новости

«Целью предстоящего сотрудничества является объединение усилий в вопросах содействия развитию предпринимательства обеих стран — участниц ЕАЭС, установления взаимовыгодных отношений и развития кооперации между российскими и киргизскими субъектами МСП», — говорится в сообщении корпорации.

К примеру, документ предполагает проработку возможности совместного стимулирования увеличения доли субъектов малого и среднего бизнеса в закупках крупных компаний.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить