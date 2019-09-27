Корпорация МСП и Российско-кыргызский фонд развития договорились о сотрудничестве

Корпорация МСП и Российско-кыргызский фонд развития заключили меморандум о взаимопонимании, передаёт «Газета.Ru».

«Целью предстоящего сотрудничества является объединение усилий в вопросах содействия развитию предпринимательства обеих стран — участниц ЕАЭС, установления взаимовыгодных отношений и развития кооперации между российскими и киргизскими субъектами МСП», — говорится в сообщении корпорации.

К примеру, документ предполагает проработку возможности совместного стимулирования увеличения доли субъектов малого и среднего бизнеса в закупках крупных компаний.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.