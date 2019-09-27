В Крыму заявили о росте бюджета на 20% за год
- РИА Новости
«Если в прошлом году за восемь месяцев расходы крымского бюджета составили 94,3 млрд рублей, то в этом году это уже 112,6 млрд рублей, то есть на 18 млрд рублей, или почти на 20%, больше», — заявила и. о. вице-премьера — министра финансов республики Ирина Кивико.
По её словам, по итогам исполнения бюджета возник профицит. Доходы превысили расходы более чем на 4 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО одобрили поправки в закон о региональном бюджете.