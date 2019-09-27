В Крыму заявили о росте бюджета на 20% за год

Расходы государственного и муниципального бюджетов Крыма увеличились в 2019 году на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.

«Если в прошлом году за восемь месяцев расходы крымского бюджета составили 94,3 млрд рублей, то в этом году это уже 112,6 млрд рублей, то есть на 18 млрд рублей, или почти на 20%, больше», — заявила и. о. вице-премьера — министра финансов республики Ирина Кивико.

По её словам, по итогам исполнения бюджета возник профицит. Доходы превысили расходы более чем на 4 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО одобрили поправки в закон о региональном бюджете.