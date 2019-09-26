Башкирия представила инвестпроекты, претендующие на поддержку Корпорации МСП

На выездной стратегической сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Башкирия представила инвестпроекты, претендующие на поддержку, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Общий объём инвестиций по ним составляет около 785 млн рублей. Из них запрашиваемая финподдержка — 356 млн.

В числе проектов — оптово-распределительный центр, рыбное хозяйство, стоматологическая клиника, проект в сфере обращения с отходами.

«Прошлая сессия характеризуется тем, что были рассмотрены проекты на 1,4 млрд рублей. Сегодня мы отчитались перед предпринимателями о том, что в них уже вложено 570 млн рублей, созданы 82 новых рабочих места», — заявил глава Корпорации МСП Александр Браверман.

По его словам, до конца года будет создано столько же.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что МСП Банк заключил соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока.