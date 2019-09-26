Башкирия представила инвестпроекты, претендующие на поддержку Корпорации МСП
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Общий объём инвестиций по ним составляет около 785 млн рублей. Из них запрашиваемая финподдержка — 356 млн.
В числе проектов — оптово-распределительный центр, рыбное хозяйство, стоматологическая клиника, проект в сфере обращения с отходами.
«Прошлая сессия характеризуется тем, что были рассмотрены проекты на 1,4 млрд рублей. Сегодня мы отчитались перед предпринимателями о том, что в них уже вложено 570 млн рублей, созданы 82 новых рабочих места», — заявил глава Корпорации МСП Александр Браверман.
По его словам, до конца года будет создано столько же.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что МСП Банк заключил соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока.