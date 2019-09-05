МСП Банк заключил соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока

МСП Банк заключил соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает «Газета.Ru». Подписи под документом на полях Восточного экономического форума поставили председатель правления банка Дмитрий Голованов и генеральный директор корпорации Аслан Канукоев.

Стороны договорились о взаимодействии в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям развития экономики.

«Суть данного соглашения — это консолидация усилий, направленных на достижение задач, которые перед нами поставлены: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и доли ВВП в малом и среднем бизнесе», — заявил Голованов.

Ранее генеральный директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в беседе с ФАН оценил потенциал Дальнего Востока.