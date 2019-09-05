МСП Банк заключил соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока

Короткая ссылка
МСП Банк заключил соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает «Газета.Ru». Подписи под документом на полях Восточного экономического форума поставили председатель правления банка Дмитрий Голованов и генеральный директор корпорации Аслан Канукоев.
МСП Банк заключил соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Стороны договорились о взаимодействии в сфере формирования и использования эффективных механизмов финансовой поддержки развития малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям развития экономики.

«Суть данного соглашения — это консолидация усилий, направленных на достижение задач, которые перед нами поставлены: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и доли ВВП в малом и среднем бизнесе», — заявил Голованов.

Ранее генеральный директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в беседе с ФАН оценил потенциал Дальнего Востока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить