Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России

Короткая ссылка
Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» составила 327,7 млрд рублей — это 9% от мировой выручки группы.
Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Второе место в рейтинге заняла японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor с выручкой в России в размере 313,2 млрд рублей, третье — производитель табачной продукции Japan Tobacco (303,4 млрд рублей).

В первую десятку также вошли табачная Philip Morris, автомобильные Volkswagen и Kia Motors, ретейлер товаров для ремонта Leroy Merlin, производитель продуктов питания Pepsico, сети магазинов Ikea и Metro Cash&Carry.

Ранее аэропорт Домодедово занял первую строчку в списке российских компаний с лучшей репутацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить