Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России

Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Годовая выручка российских магазинов «Ашан» и «Атак» составила 327,7 млрд рублей — это 9% от мировой выручки группы.

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РИА Новости

Второе место в рейтинге заняла японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor с выручкой в России в размере 313,2 млрд рублей, третье — производитель табачной продукции Japan Tobacco (303,4 млрд рублей). В первую десятку также вошли табачная Philip Morris, автомобильные Volkswagen и Kia Motors, ретейлер товаров для ремонта Leroy Merlin, производитель продуктов питания Pepsico, сети магазинов Ikea и Metro Cash&Carry. Ранее аэропорт Домодедово занял первую строчку в списке российских компаний с лучшей репутацией.