Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
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- РИА Новости
Второе место в рейтинге заняла японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor с выручкой в России в размере 313,2 млрд рублей, третье — производитель табачной продукции Japan Tobacco (303,4 млрд рублей).
В первую десятку также вошли табачная Philip Morris, автомобильные Volkswagen и Kia Motors, ретейлер товаров для ремонта Leroy Merlin, производитель продуктов питания Pepsico, сети магазинов Ikea и Metro Cash&Carry.
Ранее аэропорт Домодедово занял первую строчку в списке российских компаний с лучшей репутацией.