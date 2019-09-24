Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»

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Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.
Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»
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«Досрочно прекратить полномочия председателя правления, президента ПАО АНК «Башнефть» Шишкина Андрея Николаевича 23 сентября 2019 года (последний день полномочий) в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию... Назначить с 24 сентября 2019 года Татриева Хасана Курейшевича президентом ПАО АНК «Башнефть» сроком на пять лет», — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Газпром» опустился с первого на 17-е место в ежегодном рейтинге 250 крупнейших энергетических компаний по версии S&P Global Platts.

Положительную динамику продемонстрировали «Сургутнефтегаз», поднявшийся с 165-го на 35-е место, и «Башнефть» (с 75-го на 72-е). 

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