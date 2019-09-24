Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»

Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.

«Досрочно прекратить полномочия председателя правления, президента ПАО АНК «Башнефть» Шишкина Андрея Николаевича 23 сентября 2019 года (последний день полномочий) в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию... Назначить с 24 сентября 2019 года Татриева Хасана Курейшевича президентом ПАО АНК «Башнефть» сроком на пять лет», — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Газпром» опустился с первого на 17-е место в ежегодном рейтинге 250 крупнейших энергетических компаний по версии S&P Global Platts.

Положительную динамику продемонстрировали «Сургутнефтегаз», поднявшийся с 165-го на 35-е место, и «Башнефть» (с 75-го на 72-е).