«Газпром» утратил лидерство в рейтинге крупнейших энергокомпаний

«Газпром» рухнул с первого на 17-е место в ежегодном рейтинге 250 крупнейших энергетических компаний по версии S&P Global Platts.

При этом другая российская компания — «Лукойл» — поднялась на четыре строчки и заняла вторую позицию.

Лидером стала американская ExxonMobil, в пятёрку также вошли американская Phillips 66, немецкая E.On и китайская China Shenhua Energy Co Ltd.

Среди других российских энергокомпаний положительную динамику продемонстрировали «Сургутнефтегаз», поднявшийся с 165-го на 35-е место, и «Башнефть» (с 75-го на 72-е).

S&P Global Platts оценивает компании на основе их финансовых показателей, таких как стоимость активов, выручка, прибыль и доход на инвестиции.

Ранее «Газпром» вошёл в рейтинг 500 самых дорогих брендов.