Набиуллина: банковская система России устойчива

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система России устойчива и может наращивать кредиты экономике.
Набиуллина: банковская система России устойчива
  • РИА Новости

«В целом банковская система устойчива, достаточный капитал, достаточная ликвидность, может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост», — приводит ТАСС слова Набиуллиной на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Она отметила, что кредиты экономике в целом за первые восемь месяцев в годовом выражении выросли на 9,8%.

Ранее Набиуллина заявила, что поддерживает предложенную Минфином новую систему добровольных пенсионных накоплений.

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