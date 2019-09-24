СМИ: Объём задолженности регионов стал меньше 2 трлн рублей
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- РИА Новости
Как заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин, большинство субъектов справились с задачей снижения своих обязательств.
«Для многих субъектов это были непростые решения, непростая реализация поставленной задачи за последние три финансовых периода, но мы смогли пройти опасную черту», — отметил он.
По его словам, в настоящее время соотношение госдолга к собственным доходам — 22,5%.
Как добавил Горнин, это очень хороший показатель, особенно с учётом, что ранее он доходил до 40%.
Чиновник также сообщил, что уже сейчас 68 регионов могут увеличить государственный долг, не нарушая никаких условий в соглашениях, подписанных с Минфином, до 258 млрд рублей, более чем на 15%.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии заявили о снижении госдолга на 450 млн рублей с начала года.