СМИ: Объём задолженности регионов стал меньше 2 трлн рублей

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Объём задолженности российских регионов на 1 сентября 2019 года уменьшился до 1,995 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Минфина.
СМИ: Объём задолженности регионов стал меньше 2 трлн рублей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин, большинство субъектов справились с задачей снижения своих обязательств.

«Для многих субъектов это были непростые решения, непростая реализация поставленной задачи за последние три финансовых периода, но мы смогли пройти опасную черту», — отметил он.

По его словам, в настоящее время соотношение госдолга к собственным доходам — 22,5%.

Как добавил Горнин, это очень хороший показатель, особенно с учётом, что ранее он доходил до 40%.

Чиновник также сообщил, что уже сейчас 68 регионов могут увеличить государственный долг, не нарушая никаких условий в соглашениях, подписанных с Минфином, до 258 млрд рублей, более чем на 15%.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии заявили о снижении госдолга на 450 млн рублей с начала года.

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