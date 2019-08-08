В Удмуртии заявили о снижении госдолга на 450 млн рублей с начала года
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
На реализацию национальных проектов в первые шесть месяцев направлено более 2,3 млрд рублей.
За полгода в республиканский бюджет поступили доходы в размере 34,7 млрд рублей.
Госдолг Удмуртии на 1 июля составил 46,56 млрд рублей.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртия досрочно погасила коммерческий кредит в размере 450 млн рублей.