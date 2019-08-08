В Удмуртии заявили о снижении госдолга на 450 млн рублей с начала года

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Государственный долг Удмуртии снизился на 450 млн рублей за первое полугодие 2019 года, заявила и.о. министра финансов республики Вера Сухих.
В Удмуртии заявили о снижении госдолга на 450 млн рублей с начала года
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На реализацию национальных проектов в первые шесть месяцев направлено более 2,3 млрд рублей.

За полгода в республиканский бюджет поступили доходы в размере 34,7 млрд рублей.

Госдолг Удмуртии на 1 июля составил 46,56 млрд рублей.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртия досрочно погасила коммерческий кредит в размере 450 млн рублей.

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