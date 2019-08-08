В Удмуртии заявили о снижении госдолга на 450 млн рублей с начала года

Государственный долг Удмуртии снизился на 450 млн рублей за первое полугодие 2019 года, заявила и.о. министра финансов республики Вера Сухих.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На реализацию национальных проектов в первые шесть месяцев направлено более 2,3 млрд рублей.

За полгода в республиканский бюджет поступили доходы в размере 34,7 млрд рублей.

Госдолг Удмуртии на 1 июля составил 46,56 млрд рублей.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртия досрочно погасила коммерческий кредит в размере 450 млн рублей.