Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

«Польша теперь будет во всём поддерживать Штаты, а США будут во всём поддерживать Польшу, сложные моменты истории станут замалчивать. Всё это элементы американской стратегии, где Польше выделяется роль главного сдерживателя. Она должна стать барьером по отношению к России и провокатором по отношению к Германии. Если Берлин не будет отстаивать свои собственные интересы, то попадёт в американские внешнеполитическое ловушки», — сказал эксперт.

По словам Брутера, в интересах американцев разделять Европу и провоцировать её, «а нынешняя Польша представляет для этого наибольший интерес».

Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2», назвав его угрозой для энергобезопасности Европы.

Польские власти неоднократно выступали против СП-2, называя его вредным для европейской энергобезопасности.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.