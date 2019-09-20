СМИ: Драйверами роста рынка потребительских займов стали россияне с доходами 14—16 тысяч рублей

Драйверами роста рынка потребительских займов в России стали граждане с доходами 14—16 рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Альфа-банка.

По оценке экспертов, в IV квартале 2018 года россияне с доходами 14 тыс. рублей в месяц использовали на 24% больше финансового рычага (в основном кредитов), а россияне с доходами 16 тыс. рублей — на 40% больше.

В I квартале 2019 года семьи с поступлениями в 14 тыс. рублей на человека нарастили финансовый рычаг на 70%, семьи с поступлениями в 16 тыс. рублей — сократили его на 19%.

«С конца 2017 года граждане с поступлениями в размере 16 тыс. рублей в месяц демонстрировали увеличение использования финансового рычага. Поведение этой группы домохозяйств стало более осторожным только с I квартала 2019 года», — заявила главный аналитик Альфа-банка, автор исследования Наталия Орлова.

Согласно исследованию, уровень заёмных средств среднего класса вырос на 90% с 2009 по 2012 год, а с 2015 по 2018 год — упал на 17%. Речь идёт о гражданах с доходами от 25 до 40 тыс. рублей.

Как считает Орлова, перегрева на рынке потребительского кредитования нет, но неравномерное распределение кредитной нагрузки нуждается в регуляторных мерах.

С 1 октября Банк России вводит показатель долговой нагрузки для тех, кто хочет взять заём. Размер платежа по кредиту не должен будет превышать половины ежемесячного дохода гражданина.

Ранее глава СРО «Микрофинансирование и развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что россиянам стали чаще отказывать в выдаче микрозаймов.