Эксперт прокомментировал сообщения о более частых отказах в выдаче микрозаймов

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Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что россиянам стали чаще отказывать в выдаче микрозаймов.
Эксперт прокомментировал сообщения о более частых отказах в выдаче микрозаймов
  • © Максим Блинов / РИА Новости

Как считает эксперт, повлияли ограничения, вступившие в силу с 1 июля, по ставкам, выдаваемым займам и штрафам, которые могут быть начислены на сумму, оформляемую в долг.

«Всё это означает не просто эволюционные изменения бизнес-моделей финансовых институтов, но и достаточно революционные, внешним образом обозначенные изменения. Поэтому по нашим оценкам, по оценкам СРО «МиР», приблизительно одна треть рынка окажется не готовой или не пожелает менять свои бизнес-модели и будет вынуждена уйти с рынка», — заявил он.

Как отметил Мехтиев, с 1 июля 2020 года минимальный капитал МФО должен будет составлять миллион рублей. Всё это заметно снижает возможности микрофинансовых организаций по выдаче и зарабатыванию, добавил эксперт.

Ранее РБК со ссылкой на СРО «МиР» сообщал, что за первые полгода уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку увеличился на 8-10% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 68-70%.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Госдума намерена обсудить ограничение рекламы микрозаймов в людных местах.

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