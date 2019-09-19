Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину
- РИА Новости
«Можно только приветствовать факт встречи и переговоров. Остаётся мало времени для того, чтобы уладить все нюансы, но ещё можно успеть до окончания действующего договора. Поиск компромиссов идёт, и обе стороны стоят на верном пути. Можно было предположить заранее, что транзит через Украину не прекратится», — считает эксперт.
Дудчак также подчеркнул, что именно Киев больше всего «заинтересован в том, чтобы продлить контракт».
Ранее в Брюсселе завершились консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
Министр энергетики России Александр Новак назвал трёхсторонние переговоры «очень конструктивными».