Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину

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Анна Лушникова
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT завершившиеся в Брюсселе консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину
  • РИА Новости

«Можно только приветствовать факт встречи и переговоров. Остаётся мало времени для того, чтобы уладить все нюансы, но ещё можно успеть до окончания действующего договора. Поиск компромиссов идёт, и обе стороны стоят на верном пути. Можно было предположить заранее, что транзит через Украину не прекратится», — считает эксперт.

Дудчак также подчеркнул, что именно Киев больше всего «заинтересован в том, чтобы продлить контракт».

Ранее в Брюсселе завершились консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.

Министр энергетики России Александр Новак назвал трёхсторонние переговоры «очень конструктивными».

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