В Госдуме прокомментировали трёхсторонние переговоры по транзиту газа
- Reuters
Парламентарий указал на то, что энергетический рынок не должен быть подвержен политизации.
«Россия... всегда говорила о том, что раз это рыночные продукты, то должны быть рыночные отношения, никаких политических требований и дискуссий в связи с этим не должно быть. Конечно, очень радует, что новое руководство Украины начинает понимать, что никоим образом нельзя ставить в зависимость рыночные и политические отношения», — заявил депутат.
Он отметил, что Россия выступает за нахождение удобного для всех сторон компромисса.
«Российская сторона всегда была за продолжение работы по поиску решения, которое будет выгодно и России, и Украине по финансовым интересам. Я думаю, что (в случае нахождения этого решения. — RT) контракт согласован и подписан», — добавил Ананских.
Ранее в Брюсселе завершились консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
Министр энергетики России Александр Новак назвал трёхсторонние переговоры «очень конструктивными».