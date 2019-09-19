В Госдуме прокомментировали трёхсторонние переговоры по транзиту газа

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил в беседе с RT перспективы дальнейшего развития российско-украинского диалога по транзиту газу после завершившихся в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, ЕК и Украины.
В Госдуме прокомментировали трёхсторонние переговоры по транзиту газа
  • Reuters

Парламентарий указал на то, что энергетический рынок не должен быть подвержен политизации.

«Россия... всегда говорила о том, что раз это рыночные продукты, то должны быть рыночные отношения, никаких политических требований и дискуссий в связи с этим не должно быть. Конечно, очень радует, что новое руководство Украины начинает понимать, что никоим образом нельзя ставить в зависимость рыночные и политические отношения», — заявил депутат.

Он отметил, что Россия выступает за нахождение удобного для всех сторон компромисса.

«Российская сторона всегда была за продолжение работы по поиску решения, которое будет выгодно и России, и Украине по финансовым интересам. Я думаю, что (в случае нахождения этого решения. — RT) контракт согласован и подписан», — добавил Ананских.

Ранее в Брюсселе завершились консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.

Министр энергетики России Александр Новак назвал трёхсторонние переговоры «очень конструктивными».

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