Эксперт прокомментировал сообщения о согласии ЦБ блокировать счета ИП за долги

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Партнёр практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщение о том, что Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых есть задолженности по налогам.
Эксперт прокомментировал сообщения о согласии ЦБ блокировать счета ИП за долги
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как заявил эксперт, в законах, связанных с взысканием задолженностей, по-прежнему много моментов, которые могут по-разному трактоваться.

По словам Шеховцева, по Гражданскому кодексу ИП остаётся физлицом, а по банковской номенклатуре проходит как юрлицо и имеет раздельные счета для бизнеса и личного пользования.

Эксперт добавил, что своим письмом в Минфин Центробанк фактически разъяснил свою позицию и теперь в банках индивидуальные предприниматели должны считаться физлицами, а одинаковые нормы взыскания — распространяться на все виды счетов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» рассказало о разработанных рекомендациях для предпринимателей по вопросам блокировки счетов.

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