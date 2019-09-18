Эксперт прокомментировал сообщения о согласии ЦБ блокировать счета ИП за долги

Партнёр практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщение о том, что Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых есть задолженности по налогам.

Как заявил эксперт, в законах, связанных с взысканием задолженностей, по-прежнему много моментов, которые могут по-разному трактоваться.

По словам Шеховцева, по Гражданскому кодексу ИП остаётся физлицом, а по банковской номенклатуре проходит как юрлицо и имеет раздельные счета для бизнеса и личного пользования.

Эксперт добавил, что своим письмом в Минфин Центробанк фактически разъяснил свою позицию и теперь в банках индивидуальные предприниматели должны считаться физлицами, а одинаковые нормы взыскания — распространяться на все виды счетов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» рассказало о разработанных рекомендациях для предпринимателей по вопросам блокировки счетов.