Эксперт прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в беседе с ФАН прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США более чем на $2 млрд в июле.

Как отметил эксперт, Вашингтон продолжает политику антироссийских санкций.

Кроме того, по словам Хохрина, Банк России стремится сделать резервы максимально диверсифицированными по географии, валютам и товарам.

«В-третьих, невзирая на лидерство по объёму ВВП и внешнеторговому обороту, США имеют сводный кредитный рейтинг на уровне АА, не на максимальной ступени. И это отражение реальных проблем, в том числе с американским долгом», — сказал эксперт.

Поэтому, полагает он, сокращение инвестиций в американские государственные бумаги — это ещë и проявление формального риск-менеджмента.

Ранее бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.