Татарстан получил ещё 280 млн рублей на реализацию нацпроекта по развитию малого бизнеса

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Татарстан получил дополнительные 279,68 млн рублей на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономики.
Татарстан получил ещё 280 млн рублей на реализацию нацпроекта по развитию малого бизнеса
  • РИА Новости

Общий бюджет данного нацпроекта в республике на 2019 год достиг почти 2 млрд рублей.

Из дополнительных средств 250 млн выделят на строительство индустриального парка на территории технополиса «Химград». Ещё 29,68 млн направят на поручительства Гарантийного фонда Республики Татарстан.

«Как на уровне правительства республики, так и на федеральном уровне развитию предпринимательства уделяется большое внимание. Это подтверждает и то, что Татарстан занимает первое место по объёмам выделяемой на развитие МСП поддержки», — сказал глава министерства Фарид Абдулганиев.

Ранее Newinform сообщал, что власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.

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