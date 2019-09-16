Эксперт оценил ситуацию со стоимостью нефти после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

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Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с ФАН оценил ситуацию со стоимостью нефти после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
Эксперт оценил ситуацию со стоимостью нефти после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
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Он отметил, что нужно понимать, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана.

«Однако на рынке физически никакого дефицита нефти нет, так как Саудовская Аравия заявила, что готова распечатать свои запасы», — сказал он.

Как считает эксперт, рост цен на нефть вследствие сокращения её производства — обычная тактика трейдеров.

По его словам, наблюдаются краткосрочные спекуляции.

«Причём если посмотреть на динамику, то атака дронов является далеко не первым таким инцидентом. До этого были атаки на танкеры, которые также влияли на мировой рынок нефти», — пояснил Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

16 сентября мировые цены на нефть выросли почти на 20%.

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