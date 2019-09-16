В Госдуме прокомментировали ситуацию с ценами на нефть

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с мировыми ценами на нефть, которые продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

«Дополнительные доходы в бюджет. Но я думаю, что через несколько недель всё это восстановится. А так — краткосрочно, да, будем повышать наше национальное благосостояние», — заявил он.

В свою очередь, независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с Nation News выразил мнение, что в данной ситуации Саудовской Аравии важно как можно быстрее восстановить работу объектов.

«Если они быстро восстановят работу, то не будет таких колебаний. Сейчас уже не $70, а $66. В то же время эти $66 были три месяца назад, и они могут на этом уровне и остаться. Для нефтяного рынка это приемлемые колебания», — считает он.

16 сентября мировые цены на нефть выросли почти на 20%.